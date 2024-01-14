ورش عمل وندوات بمتحف تل بسطا لترسيخ الهوية المصرية

قال إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إنه خلال عام 2023 م، قام متحف تل بسطا بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة، وإستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

ولفت إلى ورش العمل استهدفت طلاب المدارس، وطلاب قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة الزقازيق، وطلبة كلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، والعاملين بمتحف تل بسطا، وزوار المعرض.

وأشار إلى أن متحف تل بسطا، قام بتنظيم 46 محاضرة وندوة خلال عام 2023، لافتاً تنظيم 10 معارض مؤقتة خلال العام نفسه، فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية تحت عنوان"الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري"، وذلك لعدد 30 من الأثريين وأخصائيي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمنطقة شرق الدلتا لرفع كفاءة العاملين بها، والإرتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها بالإضافة لتنظيم إحتفاليات بالتزامن مع يوم اليتيم وعيد الشرطة وعيد الأثريين.