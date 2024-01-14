"صحة غزة": الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة في قطاع غزة

منذ "طوفان الأقصى"



قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في مؤتمر صحفي تزامنا مع مرور 100 يوم على العدوان.

وقال القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد مسح الأحياء السكنية بعوائلها، والتسبب بانهيار المنظومة الصحية وتدمير البنية التحتية .



وقال القدرة إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، ارتكب جيش الاحتلال 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط.

ولفت القدرة إلى استشهاد 337 كادرا صحيا واعتقال 99 آخرين في ظروف قاسية، بقصف واعتداءات لقوات الاحتلال. مضيفا: "الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف".

وحسب المعطيات الجديدة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 23968 شهيدا و60582 إصابة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 .

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة النظر إلى أن 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، وأكد أن "الاحتلال أجبر تحت القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية، وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة".

وتابع: "بعد مرور 100 يوم على العدوان نطالب المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية بين النازحين".



وبينت وزارة الصحة الفلسطينية: "خلال 100 يوم من العدوان لم يفلح المجتمع الدولي في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدًا عن قيود الاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت الأطراف الدولية بتوفير آليات جديدة تضمن إدخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج.

