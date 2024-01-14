إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لجميع محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، حملات مكبره لإزالة تعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، أسفرت تلك الحملات عن إزالة منزل بالطوب الأبيض الدبش بناحية واحد الصالحية بحر البقر، كما تم إزالة 21 عمود خرساني وسور بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 3 قيراط ونصف بدون ترخيص بناحية كباري منير بقصاصين الشرق،

وتم ردم حفر معدة لصبة قواعد خرسانة مسلحة بناحية جمعية العزازي بالصالحية الجديدة بقصاصين الشرق، وإزالة في المهد لبناء سور بالطوب الدبش الابيض على مساحة 50متر ببندر مدينة الحسينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق عبارة عن مبنى بالطوب الدبش على مساحة ٩٠م بقرية فرغان، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف.