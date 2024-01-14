قطعت جثمان زوجها فى 10 أكياس.. ننشر تفاصيل جريمة بدر

أقدمت سيدة على إنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة بدر وقطعت جثمانه إلى أجزاء ووزعتها فى 10 أكياس.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم التى ادعت زوجته فيه اختفائه.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر.

وأفادت التحريات بأن المتهمة وضعت المخدر لزوجها في الشاي، واستدعت عشيقها، وانهالا عليه ضربًا بـعصا خشبية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.

وفى سياق آخر كشفت التحريات والتحقيقات الأولية؛ تفاصيل سقوط فتاة أجنبية من الطابق الـ 17، من شرفة غرفتها بفندق فيرمونت بالقاهرة؛ حيث سقطت الفتاة على مطعم جثة هامدة.

تفاصيل جديدة ..في واقعة مصرع فتاة أجنبية بعد سقوطها من الطابق الـ17 بفندق فيرمونت

وأضافت التحريات الأولية أن الفتاة التي سقطت من غرفتها بالطابق الـ 17 تدعى ه. ن. ب وتبلغ من العمر 33 سنة وسقطت على مطعم في الطابق الثالث.

مصرع فتاة أجنبية بعد سقوطها من الطابق الـ17 بفندق فيرمونت

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من إدارة فندق شهير بالقاهرة يطل على نهر النيل، يفيد بوجود جثة لفتاة لقيت مصرعها بعد سقوطها من غرفتها بالطابق 17.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ للفحص وكشف ملابساته.

اقترض مني 5 الاف جنيه وماطل في السداد..اعترافات مقاول متهم بقتل ابن عمه ببولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل ابن عمه، بسلاح أبيض “سكين” ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لعدم سداده مبلغ 5 آلاف جنيه، اقترضه منه في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية "نجل عمه" بسبب اقترض الضحية مبلغ مالي نحو 5 آلاف جنيه من المتهم، وماطله في السداد، ففي يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما، على إثرها سدد المتهم له طعنة نافذة في الصدر باستخدام (سكين)، فسقط قتيلا في الحال.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أن "الضحية اقترض مني مبلغا ماليا 5 آلاف جنيه، وعندما طالبته رفض السداد، "قالي اصبر عليا شوية مش معايا فلوس"، حينها شعرت أنه هيأكل حقي، فتشاجرت معه، مما دفعني لسحب سلاح أبيض (سكين) وطعنته، فسقط قتيلا".