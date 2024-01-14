خدمات طبية لـ453 ألف مواطن بعيادات الأسنان في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة بالمحافظة ، تواصل تقديم الخدمات الطبية المتنوعة ، من خلال العيادات الثابتة والمتحركة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة ، إلى جانب تنفيذ المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سعياً للوصول بالخدمة الصحية والعلاجية المجانية، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ، وتوفير خدمة طبية لائقة ، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن عيادات الأسنان قدمت على مدار عام 2023 الخدمات الطبية ، لعدد 453 ألف و 73 حالة بعيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى تفعيل العمل المسائى بجميع عيادات الأسنان بالمستشفيات ، وبعدد 92 وحدة صحية و فتح شعبة فني صناعة اسنان بمعهد فنى صحى بالبيهو.

وأوضح الدكتور مصطفى سمهان مدير إدارة طب الأسنان بالمنيا ، ان عيادات الأسنان قدمت الخدمات الطبية ، لعدد 453 ألف و 73 حالة بعيادات الأسنان بالمنشآت الصحية ، حيث تم تقديم علاج دوائى لعدد 333060 حالة وعلاج لثة ، لعدد 7595 حالة ، و علاج جذور لعدد 1412 حالة ، وخلع اسنان لعدد 50317 حالة ، و حشو تجميلي لعدد 4298 حالة و 2441 حالة أشعة أسنان ، إلى جانب تنفيذ 2235 ندوة تثقيفية ، لعدد 8412 مترددا على عيادات الأسنان .