الأحد 14 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خدمات طبية لـ453 ألف مواطن بعيادات الأسنان في المنيا

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة بالمحافظة ، تواصل تقديم الخدمات الطبية المتنوعة ، من خلال العيادات الثابتة والمتحركة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة ، إلى جانب تنفيذ المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سعياً للوصول بالخدمة الصحية والعلاجية المجانية، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ، وتوفير خدمة طبية لائقة ، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن عيادات الأسنان قدمت على مدار عام 2023 الخدمات الطبية ، لعدد 453 ألف و 73 حالة بعيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة  إلى تفعيل العمل المسائى بجميع عيادات الأسنان بالمستشفيات ، وبعدد 92 وحدة صحية و فتح شعبة فني صناعة اسنان بمعهد فنى صحى بالبيهو.

 وأوضح الدكتور مصطفى سمهان مدير إدارة طب الأسنان بالمنيا ، ان عيادات الأسنان قدمت الخدمات الطبية ، لعدد 453 ألف و 73 حالة بعيادات الأسنان بالمنشآت الصحية ، حيث تم تقديم علاج دوائى لعدد 333060 حالة وعلاج لثة ، لعدد 7595 حالة ، و علاج جذور لعدد 1412 حالة ، وخلع اسنان لعدد 50317 حالة ، و حشو تجميلي لعدد 4298 حالة و 2441 حالة أشعة أسنان ، إلى جانب تنفيذ 2235 ندوة تثقيفية ، لعدد 8412 مترددا على عيادات الأسنان .

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