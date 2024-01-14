تحصين 642 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣م، قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع الثامن من الحملة بتحصين ٦٤٢ ألفا و٣٢ رأس ماشية.

ولفت إلى تحصين ٣٢٤ ألفا و٣٣٥ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و ٣١٧ ألف و ٦٩٧ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ١٤٢٧٧ رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٥٦٤٢ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.