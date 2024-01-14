إشاد كبيرة بنجاح بطولة استادات الدولية لكرة اليد

نجحت استادات الوطنية للاستثمار الرياضي في إثبات وتأكيد قدرتها الفائقة علي تنظيم واستضافة البطولات الكبري بعدما أسدل الستار أمس علي بطولة استادات الدولية لكرة اليد في نسختها الأولي ، بمشاركة منتخبات مصر والمجر ورومانيا .



أقيمت البطولة علي ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بالتعاون بين شركة استادات الوطنية والاتحاد المصري لكرة اليد ، وتوج منتخب مصر لكرة اليد تحت 20 سنة بقيادة مديره الفنى طارق محروس، باللقب بعدما تغلب على نظيره المجري بنتيجة 30/29، فى ختام منافسات البطولة.

وشهد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، المباراة من الملعب ، وسيطر أبطال مصر على الجوائز الفردية بالبطولة وحصد محمد وائل جائزة أفضل لاعب في البطولة ، ويوسف وليد جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، وياسين محمد "رهوان" بجائزة هداف البطولة.

من جانبه ، يرى محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد أن بطولة استادات الدولية لكرة اليد للمنتخبات تحت 20 سنة التى إختتمت أمس جنت بثمارها و حققت إستفادة قوية على الصعيد الفنى فى ظل مشاركة منتخبات قوية مثل رومانيا و المجر بجانب مصر .

وقال الأمين انه يعتبر أن تنظيم شركة استادات للبطولة يعتبر عملا وطنيا فى ظل تقديم كل المساعدات للاتحاد لخروجها بالشكل الأمثل ، قائلا ان ذلك الغرض منه تعاون كل مؤسسات الدولة للصالح العام الذى يصب فى مصلحة المنتخبات .

فيما أكد المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس ادارة شركة استادات والعضو المنتدب أن نجاح البطولة من كل الوجوه أكبر دليل علي قدرة شركة استادات علي تنظيم البطولات الكبري ، خاصة وأن الشركة نظمت بطولات كثيرة في السنوات الأخيرة، مثل بطولة العالم لسلاح الشيش وبطولات الخماسي الحديث وشاركت بالتنظيم والرعاية في عدة بطولات مع الاتحادات المصرية والدولية للرياضات الجماعية والفردية.

وقال الوزيري ان استراتيجية شركة استادات تعتمد على الارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية وتطوير البنية التحتية الرياضية والعمل على تمهيد الطريق أمام كل الرياضيين في جميع الرياضات وجميع الفئات العمرية.

وشدد الوزيري علي أن شركة استادات لديها من الطموحات والأفكار والإمكانيات ما يجعلها تنافس بقوة لتنظيم واستضافة جميع البطولات ، في مختلف الألعاب الرياضية .



وستقام هذه البطولة في نفس التوقيت من كل عام، استعدادًا للمنافسات التي تخوضها هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة منتخب مصر تحت 20 عاما في بطولة أفريقيا ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا في بطولات أوروبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في نفس الموعد من كل عام بمشاركة منتخبات أكثر في النسخ المقبلة، لتقوية المنافسة ولتكون خير إعداد للمنتخبات المشاركة لبطولاتهم الرسمية، على أن تضم عددا منتخبات أكبر ومن قارات مختلفة.