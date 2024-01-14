بث مباشر لمباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لبداية قوية في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار، وذلك عندما يلتقي، مساء اليوم الأحد، منتخب موزمبيق في أولى مباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتم إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر وموزمبيق، للمعلق المصري علي محمد علي.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر وموزمبيق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة "الجزائرية الأولى" المفتوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزنبيق

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