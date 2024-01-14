كأس الأمم الأفريقية .. القنوات الناقلة للبطولة داخل مصر وخارجها

انطلقت أمس السبت ، منافسات بطولة الأمم الأفريقية ، بمواجهة كوت ديفوار وغينيا بيساو ، التي انتهت بتفوق أصحاب الأرض بثنائية من دون رد ، خلال البطولة التي تستضيف ساحل العاج فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





ويستهل المنتخب الوطني مواجهاته اليوم ، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات “الكان” بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500

قائمة مصر في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.