المشدد 3 سنوات لمروج الحشيش في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض في المطرية.

كشف أمر إحالة المتهم وأخر سبق الحكم عليه إلى المحاكمة الجنائية الصادر من نيابة شرق القاهرة، أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهرًا مخدرا حشيش، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "كتر "بدون مسوغ قانوني.

كشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة المطرية، بأنه بدائرة القسم وأثناء تفقده الحالة الأمنية إشتم رائحة إحتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادل تدخينها المتهم والآخر المحكوم عليه، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على عدد ٣ قطع لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش الثاني عثر معه على قطعتين لذات الجوهر المخدر، وسلاح أبيض (كتر) حازا وأحرزا الجوهر المخدر بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني



