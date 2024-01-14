جلسة فنية للاعبي الزمالك على هامش المران الصباحي

استعدادا للسفر إلى الإمارات

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.



وطالب المدير الفني من اللاعبين الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة في ظل منافسة الفريق على أكثر من بطولة محلية وأفريقية.

وشرح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم لتطبيقها، وطالب من اللاعبين التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

مصر في أمم أفريقيا ..

ويستهل المنتخب الوطني مواجهاته اليوم ، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات “الكان” بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500