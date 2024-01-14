وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا

لتأهيل الشباب واتاحة فرص للعمل بإيطاليا..

التقي ظهر اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا.

اشار " صبحي " اننا فى وزارة الشباب نعمل على إصقال مهارات الشباب وخبراتهم سواء في سوق العمل المصري أو غير المصري من خلال عقد الكثير من الورش التدريبية التى تؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة فى سوق العمل بمصر أو بالدول الأخري.

موضحا وزير الشباب الى اننا سوف نقوم ببذل كافة الجهود المطلوبة وتسهيل كافة السبل للشباب المصري لمساعدتهم وتأهيلهم قبل خوضهم لتجربة السفر خارج جمهورية مصر العربية.

ونوه وزير الشباب اننا هدفنا بالوزارة زيادة الوعي لدي الشباب المصري على قضية حيوية معاصرة تشكل تهديداً لأجيال واعدة من الشباب وهي قضية الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تعزيز وعي الشباب المشاركين بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها عن طريق إيجاد بدائل عملية لمواجهتها والحد منها.



واوضح رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا ان الاتحاد لديه مقر للخدمات والذي تم اقامته بالتعاون بين الاتحاد الإيطالي للعمل والقوى العاملة الإيطالية وبين اتحاد العمال المصريين بإيطاليا والسفارة الإيطالية بمصر ، وذلك لخدمة المصريين الراغبين في العمل بإيطاليا تحت إطار النسبة المحددة لمصر لجلب عمالها بطريقة شرعية للعمل في العديد من المجالات التى تتميز بها العمالة والشباب المصري مؤكدا على أنهم يستهدفون فى الاتحاد لتدريب الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل الإيطالي.

كما طالب رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا بفتح العديد من قاعات ببعض مراكز الشباب لتأهيل وتدريب الشباب المصري الراغب فى السفر الى إيطاليا.



وزير الشباب يكرم طلاب جامعة كفر الشيخ

في سياق أخر كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم طلاب جامعة كفر الشيخ الحاصلين على كأس

" ايناكتس " للابتكارات على مستوي العالم ٢٠٢٣ ، والتى اقيمت فى شهر اكتوبر الماضي بهولندا.

واكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التواجد للشباب المصري على مستوي العالم ليصبح اسم مصر متواجد دائما بالمحافل العالمية خاصة وان مصر فى هذه البطولة قد حصلت على تلك الكأس عدد ٧ مرات ومنها خمس مرات متتالية.

واستطاع الطلاب الفوز بكأس " ايناكتس " بمشاركة ٣٣ دولة وذلك عن مشروع هيرميتيا والذي يتلخص لاختراعهم مواد لتصنيع عدد "٤" اعلاف للحيوانات من بروتين ومخرجات احد الحشرات " حشرة الجندي الأسود " والتى تعتبر ثانى أنفع حشرة للانسان بعد " النحل " ، وهذا الاختراع سيؤدي الى تحقيق انتاجية كبيرة وكفاءة عالية والحد من استيراد الأعلاف المستوردة بالعملة الصعبة .

واثنى الطلاب المكرمين على حرص وزير الشباب والرياضة على تكريمهم اليوم والذي يعد التكريم الأول لهم بعد فوزهم بالكأس.

حضر التكريم الدكتور رشدي العدوى منسق عام الانشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ والدكتور احمد على قايد مدير ادارة النشاط العلمى والتكنولوجي بالجامعة والدكتور ايهاب احمد جاد مدير رعاية الشباب بالجامعة ومن جانب وزارة الشباب والرياضة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب نجوي صلاح والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ومصطفي عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية.