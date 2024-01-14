تدريبات قوية لثلاثي حراسة مرمى الزمالك في مران اليوم

أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية بالإضافة إلى التصدي للتصويبات من مسافات قريبة من المرمى.

و انتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد في عضلة السمانة، وتأكد الجهاز الطبي من جاهزية المثلوثي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.