التمديد لـ 5 مسؤولين بينهم مدير مكتب محافظ قنا

قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وافقت على تجديد الثقة لخمسة مسؤولين.

وذكر المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المسؤولين هم محمد على دعيه مديرا عاما لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد أبو العباس محمود السمان مديراً عاماً للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وطارق على نور الدين مديرا عاما لإدارة قوص التعليمية، وعفت محمد أحمد مديرا عاما لادارة أبوتشت التعليمية، ووفاء محمد رشاد مديرا عاما لإدارة دشنا التعليمية

وبيّن المتحدث الرسمي، أن اللجنة ضمت في عضويتها كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا ، و حمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة و أحمد أبو المجد مدير ادارة الشئون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وأشار إلي أن محافظ قنا، يسعي دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة علي تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة .