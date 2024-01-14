استكمال دورات تدريب الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بالشرقية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة التدريب تستكمل اليوم الأحد تنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية المستهدفين للترقية، ممن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 2022/12/31.

وأكد أن فاعليات التدريب تتم من خلال مقرين للتدريب، تخفيفا وتيسيرا على المعلمين حيث تعتقد التدريبات بمقر ديوان عام المنطقة، بجانب مقر معهد كفر صقر النموذجي بإدارة كفرصقر.

ولفت إلى أن تدريبات هذا الأسبوع تُعقد في الفترة المسائية، والتي تبدء في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساءا، مشيدا بحسن التنظيم والترتيب موجها الشكر لمدير إدارة التدريب على حسن التنظيم واختيار أفضل المدربين مراعيا للعدالة في التوزيع واختيار أقرب المقرات لتناسب الجميع.

وأشار الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إلى أن تقييم المعلمين يكون بإجمالي 50 نقطة توزع بمعدل 2) نقطة لكل يوم حضور، 4 نقطة للمشاركة اليومية مع المدرب بحيث يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسلمه في نهاية اليوم التدريبي، إضافة إلى 32 نقطة للاختبار البعدي.

وذكر أن المتدربين يجب أن يحضر لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة، من حيث مراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام هي مدة البرنامج التدريبي لكل معلم، واستلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي.

يُشار إلى أن أعمال التدريب تُعقد تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مظهر حماد، وعادل قطب مدير الإدارة العامة للتدريب.