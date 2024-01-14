الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شكري: نتابع قضية جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية وندعم إظهار الحقيقة (فيديو)

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

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وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني اليوم الأحد، إن توسيع الأعمال العسكرية الإسرائيلية خلف أضرارا بالغة في قطاع غزة، موضحًا أن الوضع في غزة مأساوي ويجب وقف إطلاق النار فورا.

قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

وتابع: "نتابع قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وندعم جهود إظهار الحقيقة"، مضيفًا: "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو، عاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة، مضيفًا: "الأوضاع الحالية في غزة ليست وليدة الفترة الحالية، ولكن بسبب احتلال قائم منذ سنوات عديدة، وقد حان الوقت لوقف العنف المتبادل الذي تسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

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