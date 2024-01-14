الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معهد الإنتاج الحيواني يفتتح منفذًا جديدًا لبيع منتجات الألبان بأسعار مخفضة وجودة عالية

منفذ جديد لبيع منتجات
منفذ جديد لبيع منتجات الألبان

قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن معهد الانتاج الحيواني افتتح اليوم المنفذ الثاني لمكون تصنيع الألبان وسوف، ويتم طرح منتجات الألبان المصنعة من الحليب الطبيعي المنتج بمحطات المعهد والمصنع بأعلى الاشتراطات الصحية باسعار تنافسية.

زيادة عدد المنافذ

من ناحيته قال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني إنه سبق وتم افتتاح المنفذ الاول بمقر المعهد بشارع نادي الصيد بالدقي، مشيرًا إلى أن المنتجات التى يتم طرحها في المنفذين من إنتاج المحطات التابعة للمعهد على مستوى الجمهورية وهي من المنتج الى المستهلك مباشرة مما يضمن جودتها واسعارها المخفضة. 

منفذ جديد لبيع منتجات الألبان

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة انه تنفيذا لتوجيهات الوزير هناك خطة لزيادة عدد المنافذ لتغطية اكبر عدد من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية وتشمل جميع السلع الأساسية للوصول بالمنافذ إلى 300 منفذا بحلول منتصف العام الحالي.

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وأشار إلى أنه جاري افتتاح  12 منفذا لبيع بيض المائدة بمحافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية وهي  المحافظات التي يوجد فيها محطات انتاج بيض المائده التابع للوزارة، مضيفا انه مع نهاية شهر فبراير القادم سوف تصل عدد المنافذ الى 274 منفذا.

منفذ جديد لبيع منتجات الألبان

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة " خير مزارعنا لأهالينا"، لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح بزيادة عدد منافذ الوزارة لبيع السلع الغذائية الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة. 

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