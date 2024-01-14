الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير خارجية الصين: سنعمل مع مصر لإيجاد حل للقضية الفلسطينية (فيديو)

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أهمية وقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وتسهيل السلطة الفلسطينية في ممارسة مهامها، موضحًا أن بلاده ستعمل مع القاهرة لايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

 وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الأحد، إن بلاده تعبر عن قلقها من التوتر في البحر الأحمر، مشددا على أهمية سلام الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

شكري: حان الوقت لوقف العنف في غزة

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية سامح شكري، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار، متابعا: "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو، عاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة، مضيفًا: "الأوضاع الحالية في غزة ليست وليدة الفترة الحالية، ولكن بسبب احتلال قائم منذ سنوات عديدة، وقد حان الوقت لوقف العنف المتبادل الذي تسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

مواد متعلقة

100 يوم من العدوان على غزة وتخوفات من انتشار الصراع بالمنطقة

أدعية لفك كرب أهل غزة ونصرة فلسطين

تظاهرات تجوب واشنطن دعمًا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب في غزة تزامنا مع محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

الأونروا: الحرب الدائرة منذ 100 يوم في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة

30 مظاهرة في لندن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

تفاصيل مؤتمر حماس حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فؤاد عودة: أكثر من 10 ألف مشارك في مظاهرة روما الكبرى لوقف إطلاق النار على غزة
الجريدة الورقية