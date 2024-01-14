وزير خارجية الصين: سنعمل مع مصر لإيجاد حل للقضية الفلسطينية (فيديو)

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أهمية وقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وتسهيل السلطة الفلسطينية في ممارسة مهامها، موضحًا أن بلاده ستعمل مع القاهرة لايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الأحد، إن بلاده تعبر عن قلقها من التوتر في البحر الأحمر، مشددا على أهمية سلام الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

شكري: حان الوقت لوقف العنف في غزة

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية سامح شكري، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار، متابعا: "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو، عاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة، مضيفًا: "الأوضاع الحالية في غزة ليست وليدة الفترة الحالية، ولكن بسبب احتلال قائم منذ سنوات عديدة، وقد حان الوقت لوقف العنف المتبادل الذي تسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".