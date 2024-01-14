الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عجز ميزانية إسرائيل تصل لـ 6.6% بسبب الحرب

نتنياهو
نتنياهو

كشفت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

txt

فلسطين تعلق على مثول إسرائيل أمام المحكمة الدولية لأول مرة

txt

محامي دولي: إسرائيل كانت تدعم يوغسلافيا في الإبادة الجماعية ضد البوسنة

وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق من يوم الأحد مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل في غزة.

ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح غد الاثنين.

ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب على غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل "40.25 مليار دولار" في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.

مواد متعلقة

100 يوم من العدوان على غزة وتخوفات من انتشار الصراع بالمنطقة

أدعية لفك كرب أهل غزة ونصرة فلسطين

تظاهرات تجوب واشنطن دعمًا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب في غزة تزامنا مع محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

الأونروا: الحرب الدائرة منذ 100 يوم في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة
الجريدة الورقية