التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ويعد مانشستر يونايتد أحد أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي، لكن الأداء السيء للشياطين الحمر أوصلهم للمركز التاسع برصيد 31 نقطة، وبفارق 9 نقاط كامله عن المركز الرابع، والذي يتطلع أن يصل إليه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما توتنهام من الفرق القوية في الدوري الإنجليزي، والتي دائماً ما تكون تنافس بقوة على التواجد بالمراكز الأربعة الأولى، ويمني جماهير السبيرز النفس في عودة إنجازات ستينيات الألفية الماضية وحمل لقب البطولة الأهم في إنجلترا من جديد، على الرغم من ابتعادهم بفارق 6 نقاط عن الصدارة التي يسيطر عليها ليفربول.

وفاز توتنهام في مباراة الدور الأول أمام مانشستر يونايتد على ملعبه، في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بهدفين دون رد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا- إيفانز- فاران- دالوت

خط الوسط: إريكسن- برونو فيرنانديز- كوبي ماينو- جاراناتشو

خط الهجوم: راشفورد- هويلوند

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو- روميرو- فان دي فين- أودوجي

خط الوسط: أوليفير سكيب- بينتانكور- كولوسوفيسكي

خط الهجوم: تيمو فيرنر- ريتشارلسون- برينان جونسون

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