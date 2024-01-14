رئيس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، انجازات اللجنة العليا المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس ادارة الشعب والبرامج بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة داليا حسين المنسق العام للشعب والبرامج، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع تقرير مفصل عن أداء الادارة المركزية للشعب والبرامج خلال الستة أشهر الماضية، حيث تمت الموافقة علي ادراج خمسة برامج جديدة متميزة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، تم تفعيل 4 برامج منها في كليات العلوم والطب والبيطري والتمريض، ووضع 94 لائحة دراسية علي النظام الالكتروني للشعب والبرامج تم تفعيل 44 لائحة دراسية موزعة علي 25 كلية ومعهد هذا العام، والباقي سوف يتم تفعيله تباعا في مراحل متتالية، ما أدي الي زيادة اعداد الطلاب بالبرامج والشعب المختلفة في البكالوريوس والدراسات العليا. وإيماناً بأهمية دور الجامعة في دعم الطلاب المتفوقين، تم تقديم عدد من المنح الدراسية لحوالي 28 طالب وطالبة في الكليات المختلفة.

ومع بدء العام الجامعي 2023/2024 تم تنفيذ اليوم التعريفي للبرامج والشعب في عدد من كليات معاهد الجامعة لتعريف الطلاب بمميزات الالتحاق بالبرامج ومدي ملائمتها لسوق العمل، إضافة إلي تنفيذ ورشة عمل المنسقين للتعريف بالنظام الالكتروني ومتطلبات التطبيق لتحسين عملية الاتصال بين الادارة المركزية ومجالس إدارات الشعب والبرامج بالكليات، الي جانب زيارات الدعم الفني للبرامج الجديدة للوقوف علي نقاط القوة والجذب للبرامج ورصد السلبيات ومعالجتها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للطلاب، وتدريب أعضاء الجهاز الاداري علي النظام الالكتروني الجديد بالإدارة المركزية للشعب والبرامج