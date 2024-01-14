سويفت أكت تفتتح فرعها الثاني في مصر بأسيوط

افتتحت شركة "سويفت اكت" فرعها الثاني في مصر بمحافظة أسيوط، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والمدير التنفيذي للشركة محمد مدبولي، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد ورئيس شركة سيليكون واحة هاشم منسي والمدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ونائب المدير العام لتنمية النظم الإيكولوجية المهندس أحمد الظاهر.



يتماشى افتتاح الفرع الثاني للشركة في مصر، خصوصا في محافظة أسيوط مع التزام شركة سويفت اكت بنشر المعرفة والخبرة التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، من خلال توسيع نطاقها و فروعها في مصر، المانيا، و الولايات المتحدة.

تهدف سويفت اكت إلى دعم الشباب المحترفين وتوفير فرص لتحسين مهاراتهم. سيكون الفرع الجديد مركزًا لتبادل المعرفة والتعاون، وتعزيز البحث و التطوير ودفع نمو قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات في أسيوط وجميع محافظات جنوب مصر.



قال الرئيس التنفيذي لشركة سويفت اكت، السيد محمد مدبولي: "نحن سعداء للإعلان عن افتتاح فرعنا الثاني في مصر بمحافظة أسيوط، هدفنا تمكين الأفراد وتنمية مهاراتهم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة، كما نعتقد أن هذا التوسع سيعود بالفائدة للمجتمع المحلي وسيسهم في النمو العام لقطاع التكنولوجيا في مصر. نحن واثقون من أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى سيليكون واحة، سيعزز بشكل كبير الفرص المتاحة للشباب المحترفين في أسيوط و جميع محافظات جنوب مصر".



ستُقدم شركة "سويفت اكت" دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتعزيز القدرات الفنية والمعرفية للشباب، وعرض تفاعلي لجلسات البحث و التطوير للشركة بهدف تمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم وسط عائلة سويفت اكت ليصبحوا جزء من المنظمة التكنولوجية المتطورة".