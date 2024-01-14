سنتامين تعين هدى منصور وإيمان نجيب بمجلس إدارتها

أعلنت شركة سنتامين، عن تعيين هدى منصور و إيمان نجيب كعضوين مستقلين غير تنفيذيين بمجلس إدارة الشركة ،للاستفادة من خبراتهم الكبيرة واستشارتهم في الكثير من المجالات المرتبطة بالتعدين.

وقال جيم روثرفورد، رئيس مجلس إدارة سنتامين العالمية: "من دواعي سروري أن أرحب بهدى وإيمان كعضوين في مجلس إدارة سنتامين، ستجلب هدى إلى مجلس الإدارة ثروة من الخبرة وستكون معرفتها الواسعة بالمنطقة ذات قيمة كبيرة لشركة سنتامين، كما تتمتع إيمان بخبرة واسعة في جميع جوانب تمويل الشركات وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة".

أضاف: اتقدم بشكر خاص للدكتور إبراهيم فوزي على المساهمة القيمة التي قدمها لشركة سنتامين كعضو في مجلس الإدارة خلال فترة عمله، مشيراً إلى أنهم استفادوا بشكل كبير من مشورته الحكيمة وخبرته الواسعة في القطاعين العام والخاص، متمنيا له كل التوفيق في عمله الأكاديمي المستمر في مصر."

سبق وأشار الدكتور إبراهيم فوزي إلى أنه لا ينوي الترشح لإعادة انتخابه كمدير غير تنفيذي في الاجتماع العام السنوي القادم للشركة في عام 2024.

قالت هدى منصور : "أتطلع بشدة للانضمام إلى مجلس إدارة سنتامين والعمل مع فريق الإدارة، متحمسه جدا للانضمام إلى شركة لا تساعد فقط في تحقيق نمو قوي داخل مصر، ولكنها تولد فوائد متعددة لشعبها، سواء كان ذلك من خلال التوظيف المباشر، أو تشجيع المرأة، أو تطوير الممارسات المستدامة.".

أعربت إيمان نجيب، عن سعادتها قائلة "يسعدني الانضمام إلى سنتامين في هذه المرحلة من رحلة نمو الشركة، لقد نجحت الشركة في بناء سمعة طيبة في المنطقة باعتبارها رائدة في هذا القطاع من خلال تطوير أصول السكري وتحويلها إلى منجم عالمي المستوى، واتطلع حقًا لمواصلة البناء على هذه القوة القوية في السنوات المقبلة."