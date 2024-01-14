كثافات مرورية مرتفعة بسبب إنشاء كوبري البراجيل الجديد

شهدت منطقة البراجيل أعلى الطريق الدائري، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية مرتفعة، بسبب أعمال الإنشاء لكوبري البراجيل الجديد، والقيام بأعمال إنشائية تابعة لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ورفع الكمر الخرسانية بمنطقة البراجيل، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان تجاه مدينة 6 أكتوبر، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف حركة السيارات في اتجاه المريوطية.

وقال مصدر أمني، إن الكثافات المرورية ظهرت بسبب الأعمال التي تقوم بها الشركات المنفذة لإنشاء محور البراجيل الجديد، وهي أعمال إنشائية في مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وتحديدا بكوبري البراجيل في الطريق المتجه من السلام وحتى منطقة البراحيل بنطاق محافظة الجيزة.

«المرور» تقدم إرشادات هامة لتجنب حوادث الطرق

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.