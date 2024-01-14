حضري مهلبية البطاطا الحلوة واحم جسمك من الأمراض

مهلبية البطاطا من الوصفات الصحية التي يمكنك تحضيرها كحلوى سريعة ومليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لمده بالطاقة بالإضافة لفوائدها الآخرى التي لا غنى عنها، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريقة تحضيرها وأهم فوائدها.

مهلبية البطاطا الحلوة

طريقة عمل مهلبية البطاطا الحلوة

المقادير

- البطاطا الحلوة : 3 حبات

- حليب : كوب ونصف

- عسل : 5 ملاعق كبيرة

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشة

- جوزة الطيب : رشة

- قرفة : رشّة

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 210 مئوية.

قومي بغسل البطاطا واكشطيها بعد أن تجف ثم اغرزيها بشوكة عدة مرات لتستوي على البخار ثم أدخليها الفرن حتى تصبح طرية لمدة 40 دقيقة.

قشريها عندما تبرد واضربيها في الخلاط حتى تصبح ناعمة وأضيفي الحليب على دفعات نصف كوب في كل مرة ومعهم العسل، والفانيليا، والملح، وجوزة الطيب، حتى يصبح الخليط ناعم جداً ويأخذ قوام البودينج.

اسكبي المهلبية في وعاء وحركي على نار متوسطة حتى تسخن.

صبي الخليط في أكواب ثم رشي عليه القرفة وقدميه.

بطاطا

فوائد تناول البطاطا

الوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان

تشير دراسات مختلفة إلى أن البطاطا الحلوة ضرورية لمحاربة السرطان الكاروتينات الموجودة في البطاطا الحلوة مفيدة في منع الإصابة بالسرطان مثل سرطان البروستاتا عند الذكور، كما أن البيتا كاروتين هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

إدارة مرض السكري

البطاطا الحلوة غنية بالسكر والنشا بشكل طبيعي ومع ذلك، فإن البطاطا الحلوة لديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، يعني انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم أن البطاطا الحلوة تفرز السكر في مجرى الدم ببطء، على عكس الأطعمة النشوية الأخرى تساعد هذه المرحلة الثابتة لخلط السكر في الدم على التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

إمداد الجسم بالطاقة

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 جم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعرا حراريا، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.

تعزز صحة البشرة والعيون

بما أن البطاطا الحلوة هي مصدر لفيتامين أ المعروف بفيتامين الجمال، والبيتاكاروتين كمضاد أكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، فبالتأكيد سيكون للبطاطا دور كبير في زيادة بشرتك نضارة وإشراقًا، كما أنها مفيدة للحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر، وكذلك الأمر بالنسبة لفيتامين ج، وفيتامين ه كونهما نوعان من مضادات الأكسدة القوية.

تعزز وظائف المخ

البطاطا الحلوة ذات اللحم الأرجواني ممتازة لوظيفة الدماغ الطبيعية. الأنثوسيانين الموجود في البطاطا الحلوة يمكن أن يحمي الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب ومنع التدهور العقلي.

تساعد على الهضم الجيد

البطاطا الحلوة غنية بالألياف الغذائية وهي معروفة أيضًا بتحسين صحة الأمعاء والهضم يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع الإمساك لدى كل من الأطفال والبالغين، كما أنه يحتوي على كمية عالية من فيتوستيرول الذي له تأثير وقائي على الجهاز الهضمي قد يساعد في منع وإدارة قرحة المعدة والإثنى عشر.