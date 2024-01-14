الرياضة: الشباب لم يكن له مشاركة قبل عهد الرئيس السيسي (فيديو)

أكد محمود جابر، عضو وحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، أن الشباب المصري أصبح له دور حقيقي وفعالا في الحياة السياسية، خاصة في التمثيل الشبابي القوي بمجلس النواب.

وقال خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، الأحد، إن الشباب شارك في الفترة الأخيرة في كثير من الأحداث المهمة، مثل التطوع خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الانتخاب.

حياة كريمة أبرزت دور الشباب

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة أبرزت دور الشباب وقدرتهم على التطوير وتحقيق التنمية في القرى والمحافظات المختلفة.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، من خلال العديد من البرامج والمبادرات، مثل برنامج "ابدأ حلمك"، وبرنامج "قادرون باختلاف"، وبرنامج "طلائع العمل التطوعي".

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية في المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.