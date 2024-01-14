الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تعلق على فوز تشينج تي بالانتخابات الرئاسية في تايوان

مرشح الحزب الحاكم
مرشح الحزب الحاكم لاي تشينج تي

هنأت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، الشعب التايواني على فوز مرشح الحزب الحاكم لاي تشينج تي، بالانتخابات الرئاسية في تايوان.

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وأفادت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن تايوان شريك مهم لأوروبا ونأمل في استمرار تعزيز العلاقات معها ضمن إطار سياسة الصين الواحدة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، علقت على نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان، قائلة إن الانتخابات الحرة أظهرت مدى رسوخ جذور الديمقراطية في تايوان.

ولفتت إلى أن ألمانيا تتمتع بعلاقات وثيقة وجيدة مع تايوان في العديد من القطاعات، وترغب في توسيع هذه العلاقات في إطار سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها.

وأكدت الخارجية الألمانية، أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان لهما أهمية حاسمة بالنسبة للمنطقة وخارجها.

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