تحرير 96 مخالفة تموينية للمخابز بمحافظة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 96 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية.

ومنع الممارسات الإحتكارية ومحاولات الغش التجارى ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية ، وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات ، وضبط الأسعار ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان - توقف عن العمل – عدم وجود سجلات -اختراق ماكينة )، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، شملت ، (عدم الإعلان عن الأسعار - صلاحية - منتجات مجهولة المصدر -ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.