الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 96 مخالفة تموينية للمخابز بمحافظة المنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 96 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية.

 

ومنع الممارسات الإحتكارية ومحاولات الغش التجارى ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية ، وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات ، وضبط الأسعار ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

 

من جانبه ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان - توقف عن العمل – عدم وجود سجلات -اختراق ماكينة )، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، شملت ، (عدم الإعلان عن الأسعار - صلاحية - منتجات مجهولة المصدر -ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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