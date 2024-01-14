تأهل الجزيرة وبالم هيلز ومدينتى ونيو جيزة وسبورتنج يودع كأس مصر للجولف

شهدت منافسات النسخة الاولى من بطولة كأس مصر للجولف مفاجأة مدوية بعدما سقط بطل الدورى فى المواسم الثلاثة الماضية فريق نادى سبورتنج فى فخ الخسارة.

وانهزم فريق سبورتنج فى مباراته امام نظيره نيو جيزة بدور الثمانية التى اقيمت بملعب نادى جولف اليجريا ليودع منافسات الكأس بينما صعد نيو جيزة للمربع الذهبى.

وقدم لاعبو فريق نيو جيزة مباراة قوية وقلبوا كل التوقعات رأسا على عقب والتى كانت تصب جميعها فى صالح حامل لقب الدورى واطاحوا بفريق سبورتنج صاحب الخبرات العريضة واحد اكبر معاقل رياضة الجولف المصرية.

وفى باقى مباريات دور الثمانية تغلب فريق الجزيرة على اليجريا وبالم هيلز على القطامية ديونز ومدينتى على السخنة.

ويلتقى فى المربع الذهبى الجزيرة مع مدينتى وبالم هيلز مع نيو جيزة يوم 3 فبراير المقبل على ملعبين محايدين طبقا لقواعد المسابقة.

يذكر ان اتحاد الجولف اطلق النسخة الاولى من مسابقة كأس مصر للجولف هذا الموسم لاول مرة فى إطار خطة الاتحاد لتحقيق مزيد من تطوير ونشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين من خلال زيادة عدد المسابقات الجماعية والبطولات المفتوحة الدولية والمحلية.