المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة التعدي على طالبة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد على عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بمعاقبة المتهم " ط.م.م" بالسجن 15 عاما غيابيا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها " ج.ال.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12741 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، ببلاغ من والدة المجنى عليها، بقيام المتهم بالتعدى على نجلتها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات دلت إلى وجود علاقة عاطفية بين المتهم " ط م.م" عاطل، وبين المجنى عليها " ج.ال.ع" 15 سنة طالبة، وقام المتهم بالتعدى عليها دون إكراه أو تهديد، واقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.