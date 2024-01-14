تعليم الغربية يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، عبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، الجوهري سراج، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، محمد داود، رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة، عمر فتحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية المهنية، ومحمد الشاعر، رئيس لجنة الإدارة للإعدادية المهنية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 / 2024، والمقرر أن تبدأ يوم الأربعاء السابع عشر من يناير الجاري، وتنتهي الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث سيؤدي الامتحان 87068 طالبًا منتظمًا ومنازل بالشهادة الإعدادية العامة، في 412 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى 3492 طالبًا للشهادة الإعدادية المهنية في 25 لجنة.

وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

كما أكد "حسن" ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تمامًا خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

كما أوصى وكيل الوزارة، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واستعدادًا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مراحل التعليم الأساسي "الإعدادية".