مركز تيك توك للمبدعين يعزز تمكين المرأة في مجال الأعمال

أعلنت تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق النسخة الثانية من مركز تيك توك للمبدعين وهو برنامج يسلّط الضوء على شركات وأعمال بقيادة نسائية مع التشجيع على إيجاد بيئات تدفعهن إلى تحقيق المزيد من النمو والتقدّم. سيتم طرح هذا البرنامج المبتكر في شكل مسابقة، مما يسمح للمشاركين بعرض مواهبهم الفريدة وفطنتهم في إدارة الأعمال، مع التشديد على المساهمات النسائية المتميزة في عالم الأعمال.

يتوّج البرنامج بحفل توزيع جوائز ضخم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم الاحتفال بإنجازات هذه القيادات النسائية الاستثنائية.

وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي ستكون جزء من لجنة الحكام، يهدف مركز تيك توك للمبدعين بصورة أساسية إلى تحديد ورعاية المواهب التجارية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتساهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإضافة خبرتها إلى البرنامج، وتحشد الدعم لسيدات الأعمال. وقد صرّحت في هذا الإطار السيدة سوزان ميخائيل إلدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة في الدول العربية في للمرأة بالقول: نفخر بالتعاون مع تيك توك في رحلة التمكين التي ننطلق بها. ومعاً، نعمل على توفير الدعم اللازم لمساعدة الشركات التي تقودها النساء على الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يترك بصمة مؤثرة في عالم ريادة الأعمال".

ويوفر البرنامج للمشاركين فرصا فريدة ، بما في ذلك الإرشاد من قيادات نسائية ناجحة ، والتوجيه حول استخدام منصات إنشاء المحتوى للترويج لأعمالهن، وفرصة للتواصل مع نساء يتشاركن المقاربة نفسها، بما من شأنه أن يساهم في بناء شبكة دعم قوية. وبالتالي، ستتاح لرائدات الأعمال المُلهِمات من جميع أنحاء المنطقة فرصة التعاون للاستمتاع بفرص لا تحصى من التمويل والتعلّم والإرشاد والتواصل

كما ستقوم تيك توك بالترويج لمبادرة مركز المبدعين لهذا العام باستخدام هاشتاغ #هي_طموحة (HerAmbitions#)، مما يسلط الضوء على الدور القيم الذي تلعبه المرأة في مجال الأعمال. ويمكن لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاركة قصصهن وإلهام الآخرين والمشاركة في بناء مجتمع داعم يحتفي بالمرأة في مجال الأعمال. وبالتالي، فإن صيغة المسابقة لا تكتفي بالاعتراف بإمكانات رائدة الأعمال، بل تمكنها أيضاً من مشاركة أفكارها في مجال الابتكار وريادة الأعمال مع جمهور عالمي. من خلال البرنامج، ستتمكن المشاركات من الوصول إلى قيادات نسائية ناجحة أخرى، واكتساب الخبرة والأفكار والاستفادة من المشورة والتوجيه حول تعزيز مهاراتهن في ريادة الأعمال.

وفي لجنة التحكيم، ستضم المسابقة مبدعين ورواد أعمال مشهورين مثل المؤثرة في مجال أسلوب الحياة وسيدة الأعمال كارن وازن، وخبيرة الطهي شهرزاد الحجار، مؤسسة مطعم شهرزاد كوزين ذا بيكري، ودعاء جاويش، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة The Hair Addict، ومونتيرا ناركفيتشين،رئيسة قسم الاتصالات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمنطقة الدول العربية.

يعتبر مركز تيك توك للمبدعين برنامجاً لبناء القدرات لا يهدف فقط إلى تعزيز بيئة داعمة وتعاونية لرائدة الأعمال، بل يمكنها كذلك من تحسين قدراتها والتقدم والنجاح من خلال منظومة دعم شاملة، ومن خلالها يمنحها الأدوات والمعرفة والموارد اللازمة للارتقاء بمهاراتها.

من خلال تشجيع الطموحات في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يساعد مركز تيك توك للمبدعين في نهاية المطاف رائدات الأعمال على الوصول إلى سوق أوسع وتطوير علاماتهنّ التجارية.

وفي معرض حديثها عن هذه المبادرة المثيرة، قالت كندة إبراهيم، المديرة العامة الإقليمية للعمليات في شركة تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا: "تؤمن شركة تيك توك بالإمكانات غير المحدودة لكل رائدة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدأب لتوفير بيئة يمكن أن تزدهر فيها طموحاتها. وتمثل النسخة الثانية من مركز تيك توك للمبدعين التي تحمل عنوان #هي_طموحة أكثر من مجرد مسابقة: إذ نمهّد الطريق لهؤلاء القيادات النسائية المتميزة للتألق وإلهام الآخرين. وتثمّن حملة #هي_طموحة بالدور البارز الذي تلعبه المرأة في مجال الأعمال، حيث نهدف عبر هذه المبادرة إلى رفع صوت المرأة، ومشاركة قصصها المُلهِمة، وبناء مجتمع داعم يحتفي بقوتها في مجال الأعمال".

وتمتدّ النسخة الثانية من مركز تيك توك للمبدعين على ثلاث مراحل ديناميكية. حيث تنطلق المرحلة الاولى في التطبيق، مع الإعلان عن إطلاق المبادرة من خلال هاشتاغ #هي_طموحة وفيديو مشوق يضمّ رائدات أعمال ومُبدِعات مُلهِمات. وتقدّم المشاركات عرضا تعريفياً موجزاً بأعمالهنّ، بينما يصوّت مستخدمو منصة تيك توك لرائدات الأعمال المفضلات لديهم.

أما المرحلة الثانية من البرنامج فسوف تشهد ورش عمل وحلقات نقاش مباشرة، تضمّ أعضاء لجنة التحكيم بمن في ذلك كارن وازن ، وشهرزاد الحجار، ودعاء جاويش، وخبراء معروفين ف يمجال الأعمال يقدّمون رؤى ونصائح وإرشادات للمشاركات من أجل تعزيز مهاراتهنّ. ويتم بث حلقات النقاش مباشرة من خلال الحسابات الرسمية لمنصة تيك توك، حيث تستكشف هذه الجلسات قدرة صناعة المحتوى المؤثرة في توسعة آفاق العمل، وشق مسارات جديدة، وتعزيز العلامة التجارية الشخصية. كما تتناول نخبة المتحدثات والمشاركات في هذه النقاشات الأهمية القصوى للاستفادة من قدرات منصات التواصل الاجتماعي من أجل تسليط الضوء على الإنجازات المهنية والترويج لها، وبناء علاقات مع الأقران والقادة في المجال، والتأسيس لوجود مؤثر لرائدات الأعمال في الفضاء الرقمي.

أما المرحلة النهائية، فسوف تشهد إقامة حفل ختامي بتاريخ السابع من ديسمبر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث تعرض المتأهلات للتصفيات النهائية أعمالهنّ، مع إشراف لجنة تحكيم على المسابقة. وتحصل الفائزات على جوائز مالية، حيث تكافأ الفائزة بالمركز الأول على 10,000 دولار أمريكي ، وتحصل كلّ رائدة أعمال في المركزين الثاني والثالث على 5,000 دولار أمريكي.

وبهدف إظهار فائدة المنصة ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد الإبداعي، تهدف النسخة الثانية من مركز تيك توك للمبدعين لدعم المبدعات في مجال ريادة الأعمال في المنطقة وإطلاق بحقبة جديدة من اقتصاد المحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب دوراً حيوياً في تمكين المستخدمين وصقل مهاراتهم.

تم إطلاق مركز تيك توك للمبدعين للمرة الأولى في عام 2022 ، حيث تناول البرنامج في العام الماضي موضوع تغير المناخ وأتاح الكثير من الفرص أمام المواهب الجديدة ونجح في المساهمة في الاقتصاد الإبداعي المزدهر في المنطقة من خلال صيغة مماثلة للمسابقة.

