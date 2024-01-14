oraimo: زيارة رئيس الوزراء تعكس دعم الحكومة للتصنيع المحلي

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لخطوط إنتاج السماعات اللاسلكية والساعات الذكية في مصنع oraimo بالعين السخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأثناء الزيارة، تفقد الدكتور مدبولي خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول نشاط إنتاج الإكسسوارات الذكية في المصنع، الذي يضم 3 خطوط للتجميع وخطين للتغليف.

أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه المشروعات الصناعية في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

سلطت زيارة رئيس الوزراء الضوء على اهتمام الحكومة بمراحل الإنتاج المختلفة، من معالجة المواد الخام إلى تغليف السلع النهائية. تضمنت الجولة فحص خط إنتاج السماعات اللاسلكية وخط الساعات الذكية.

قالت "oraimo": "تعتبر زيارة فخامة رئيس الوزراء لمصنعنا في مصر لحظة تاريخية بالنسبة لنا، مشيرة إلى إن اهتمام الحكومة بالصناعة المحلية يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير الدعم للشركات التكنولوجية المحلية."

أكدت شركة "أورايمو" على أن زيارة رئيس الوزراء لخطوط الإنتاج، تمثل دفعة قوية لمنتجات الشركة في السوق المصري، مشيرة إلى أن توجهها نحو التصنيع المحلي يأتي كجزء من استراتيجيتها التجارية وفي إطار المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقالت "أورايمو"، إن اختيارها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مصنعها في مصر يعود إلى الموقع الجغرافي المميز وسهولة التصدير إلى دول أفريقيا، مؤكدة على إيمانها بقدرات مصر التصنيعية وكفاءة القوى العاملة المحلية.

وأضافت: "تؤكد هذه الزيارة على قوة قطاع الإنتاج في مصر وتعزز ثقتنا في الاستثمار المحلي، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الحكومة في إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات التصنيعية في البلاد."

وأخذت "أورايمو" هذه الفرصة لتوضيح التزامها بتعزيز الصناعة المحلية ودورها في تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في مصر،كما أشارت إلى أهمية الاستدامة والتكنولوجيا في تحقيق نجاح الشركات في السوق المحلية والعالمية.

وشددت "أورايمو" على أنها ستواصل تقديم منتجات ذكية عالية الجودة للمستهلكين المصريين والعالميين، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الابتكاري.