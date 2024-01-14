شاومي تكشف عن 5 تقنيات أساسية للسيارات الكهربائية

أطلقت شاومي أحدث إصداراتها التكنولوجية من خلال تكنولوجيا شاومي للمركبات الكهربائية، حيث قامت رسمياً بالكشف عن خمس تقنيات أساسية للمركبات الكهربائية التابعة لها من خلال تطوير التكنولوجيا الأساسية، حيث تهدف شاومي إلى إعادة تعريف تكنولوجيا صناعة السيارات.

وقد تم "الإطلاق المبكر" لأول منتج لشاومي EV - شاومي SU7 المنتظر بشدة، مع تصميمه وأدائه ومداه وسلامته وتفاصيل أخرى تجعله يظهر على الساحة العالمية. بموقعه لسيارة سيدان تعتمد على الخصائص التكنولوجية عالية الأداء " وتهدف شاومي SU7 إلى دفع حدود الأداء والنظام البيئي والمساحة الذكية المحمولة.

مستشهدًا بجملة من الشعر الصيني "نعبر قمتها بخطوات ثابتة" ، أعلن لي جون، مؤسس ورئيس والمديرالتنفيذي لمجموعة شاومي، أن دخول شاومي في صناعة السيارات يمثل قفزة هامة من صناعة الهواتف الذكية وخطوة حاسمة نحو إغلاق دائرة النظام البشري الذكي

وأعرب لي جون أن صناعة السيارات التي تعود إلى قرن من الزمان تقدم مساحة ضيقة للتحرك اليوم ولذلك: "قررت شاومي استثماراً عشر مرات، بدءًا من تطوير التكنولوجيات الأساسية، والتعهد ببناء سيارة متميزة. خلال 15 إلى 20 عامًا من الجهد، لكي تصبح شاومي واحدة من أفضل خمس شركات لتصنيع السيارات على مستوى العالم".

إعادة تعريف تكنولوجيا صناعة السيارات

السيارات الكهربائية الذكية تتجه نحو تكامل صناعة السيارات مع الإلكترونيات الاستهلاكية والأنظمة الذكية وكذلك التكامل مع تكنولوجيا الشاشات الكاملة وهي خطوة ضرورية لتطور الصناعة. وأشار لي جون إلى أنه من خلال تكامل التصنيع الصناعي والبرمجيات الذكية والذكاء الاصطناعي، ستعيد شاومي EV تعريف صناعة السيارات تمامًا، مما يشكل قفزة كبيرة في المشهد التكنولوجي.

شاومي EV ملتزمة بنهج من أسفل إلى أعلى، بدءًا من تطوير التكنولوجيا الأساسية والبحث المستقل في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية. قامت شاومي EV بتحقيق استثمار يزيد عن 10 مليار يوان صيني في المرحلة الأولية من البحث والتطوير ويضم الفريق البحثي أكثر من 3400 مهندس وأكثر من ألف خبير تقني في مجالات حيوية في الصين وخارجها. كشف هذا المؤتمر عن اختراقات في تطوير خمس تقنيات أساسية لشاومي EV. في قطاعات رئيسية مثل E-Motor والبطارية والصب الشاومي والقيادة الذاتية الشاومي Pilot والكابينة الذكية، أصبحت العديد من التقنيات الخاصة بشاومي EV مطورة ذاتياً لأول مرة على مستوى وهذا يظهر التراكم التكنولوجي الشامل البالغ 13 عامًا منذ تأسيس شاومي.

المحرك الكهربائي

قامت شاومي بعرض محركاتها الكهربائية المطورة والمصنعة بشكل مستقل، HyperEngine V6/V6s، وHyperEngine V8s ، حيث تعتبر الثلاثة محركات الكهربائية باستخدام تقنيات مبتكرة مثل تقنية تبريد الزيت الكامل ذو الاتجاهين وتصميم الدائرة النفطية على شكل S، وتصميم الطبقات الفولاذية السيليكون المتعاقبة بشكل متقاطع، تتفوق في أدائها على محركات الطاقة التقليدية الكبيرة. V8 و V6 من عصر المحركات الاحتراق الداخلي، مما يدفع حدود أدائها في الصناعة إلى ارتفاعات جديدة.

يُذكر أن HyperEngine V8s، يعمل بسرعة قصوى تبلغ 27،200 دورة في الدقيقة، وناتج قدره 425 كيلوواط، وعزم دوران قصوى قدره 635 نيوتن متر، يحقق رقمًا عالميًا في مجال المحركات الكهربائية. لتمكين القياس القياسي الذي يتجاوز 27،200 دورة في الدقيقة، ويستخدم HyperEngine V8s أول صفيحة فولاذ سيليكون فائقة القوة في الصناعة بقوة شد تبلغ 960 ميجاباسكال، متفوقة في القوة بأكثر من مرتين عن العروض الرئيسية في الصناعة.

تصميم التبريد، يعتمد HyperEngine V8s تقنية تبريد الزيت الكامل ذو الاتجاهين وتصميم الدائرة النفطية على شكل S بالنسبة للستاتور، يتم استخدام دائرة نفط ذات دورتين، مما يزيد من منطقة تبادل الحرارة بنسبة 100٪ وتحقيق تأثير تبريد يصل إلى 20 درجة مئوية. في الوقت نفسه، يستخدم قسم الروتور دائرة نفط مرخصة براءة اختراع على شكل S، مما يزيد من منطقة تبادل الحرارة الفعّالة بنسبة إضافية تصل إلى 7٪.

وتتميز محركات HyperEngine V6/V6s الكهربائية التي طورتها شاومي بسرعة دوران رائدة في الصناعة تبلغ 21،000 دورة في الدقيقة، متفوقة على أقوى محرك كهربائي مصنع على نطاق واسع على مستوى العالم. من بينها، يحقق محرك HyperEngine V6 أقصى قدر من القوة يبلغ 299 حصانًا وأقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، بينما يحقق محرك HyperEngine V6s أقصى قوة تبلغ 374 حصانًا وأقصى عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

البطارية :

طورت Xiaomi أيضًا تكنولوجيا البطارية المتكاملة CTB الخاصة بها من خلال تقنية الخلية المعكوسة المبتكرة والطبقة الوسطية المرنة ذات الوظائف المتعددة ونظام التوصيل بأسلاك مينيمالي؛ وتتميز بكفاءة تكامل بطارية تبلغ 77.8%، وهي الأعلى في بطاريات CTB على مستوى العالم، وتحسين أداء عام يبلغ 24.4%، وتقليل ارتفاع بمقدار 17 مم، مع سعة بطارية قصوى تصل إلى 150 كيلوواط-ساعة ونطاق نظري للشحن يفوق 1200 كم.

لضمان أداء مستقر أثناء السفر على مدى طويل، تعتمد Xiaomi على معايير تصميم السلامة الرائدة في الصناعة حيث يقوم الصمام المخفف للضغط الموجه لأسفل بإطلاق الطاقة بسرعة في حالات الطوارئ الشديدة، مما يزيد من سلامة حجرة الركاب كما يتضمن نظام الحماية البدنية القوي المكون من 14 طبقة ثلاث طبقات للدعم العلوي وثلاث طبقات للحماية الجانبية وثمان طبقات للحماية السفلية.

فيما يتعلق بتبديد الحرارة، تقدم حلاً بتبريد المياه من الجهتين بتنفيذ لوحات تبديد حرارة على كل من الجوانب الطويلة لخلايا البطارية، مما يحقق منطقة تبريد قدرها 7.8 متر مربع - أربع مرات الحجم الصناعي العادي. تتميز الجوانب الخاصة بخلايا البطارية بـ165 قطعة من مادة العازل الهوائي بقدرة على مقاومة درجات الحرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية.

تأتي Xiaomi EV مزودة بنظام إدارة البطارية الذاتي المطور (BMS) بمستوى أمان ASIL-D الأعلى. يتضمن هذا النظام ثلاثة مراقبين وإنذارات مستقلين للتسخين الزائد الحراري، بالإضافة إلى نظام تحذير مبكر على مدار الساعة. تتمتع بطارية Xiaomi بموثوقية رائدة في الصناعة وتخضع لأكثر اختبارات السلامة صرامة، بما في ذلك أكثر من 1050 اختبارًا للتحقق من السلامة وأكثر من 96 مرة الاختبار الدولي لمدة التحمل.

Xiaomi Pilot Autonomous Driving

في مجال تكنولوجيا البرمجيات الذكية، قدمت Xiaomi ميزتها الفريدة كرائدة تكنولوجيا عالمية، مدفوعة دمج صناعتي السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية مع النظم الذكية. في مجال القيادة الذاتية، قادت Xiaomi ثلاث تقنيات رئيسية: تكنولوجيا السيارة الكهربائية التكيفية، نموذج الرسم الأساسي للطرق، وتكنولوجيا شبكة الاحتلال فائقة الدقة.

تكنولوجيا السيارة الكهربائية التكيفية هي ابتكار رائد في الصناعة يستدعي خوارزميات تصور مختلفة بناءً على السيناريو. تتمتع الشبكة الاحترازية بحد أدنى للتفصيل يبلغ 5 سم وحد أقصى يبلغ 20 سم، مع نطاق اعتراف يمتد من 5 سم إلى 250 متر. تضمن هذه التكنولوجيا رؤية أوسع في السيناريوهات الحضرية، ورؤية ممتدة في السيناريوهات عالية السرعة، ودقة أكبر في سيناريوهات الركن.

نموذج الرسم الأساسي للطرق يحدث ثورة في الطرق التقليدية لتصور حالة الطريق. يتعرف هذا النموذج ليس فقط على الطرق في الوقت الحقيقي ويقوم بالتحول بذكاء إلى مسار قيادة أكثر ملاءمة، ولكنه يمكن أيضًا من التنقل بسلاسة في التقاطعات المعقدة دون الاعتماد على خرائط عالية الدقة بفضل تعلمه من سيناريوهات التقاطع المعقدة وعادات السائقين ذوي الخبرة.

فيما يتعلق بتعرف العوائق، تحقق تكنولوجيا شبكة الاحتلال فائقة الدقة لـ Xiaomi التعرف على فئات غير محدودة من العوائق الغير منتظمة. بالمقارنة مع الشبكات التقليدية التي تفسر العقبات على أنها كتل، يحاكي الخوارزميات الرياضية المبتكرة لـ Xiaomi جميع الكائنات المرئية كأسطح مستمرة متعرجة، مما يعزز دقة التعرف إلى أقل من 0.1 متر. بالإضافة إلى ذلك، يقضي ميزة تقليل الضوضاء بنقرة واحدة.

بالإضافة إلى نموذج الرسم الأساسي للطرق، قامت شاومي أيضًا بتطوير بشكل مستقل "نموذج الذكاء الاصطناعي للاستشعار واتخاذ القرار من البداية حتى النهاية" الأول في العالم والجاهز للإنتاج لركن السيارات تلقائيًا. يتيح هذا النموذج للرصد الفوري والتكيف الديناميكي عند الركن في سيناريوهات صعبة، مثل مرافق الركن التي تتضمن مصاعد.

الكابينة الذكية

تعتمد كابينة شاومي للسيارات الكهربائية نمط "موجه نحو الإنسان" في تفاعلها وتتميز بوحدة تحكم مركزية بحجم 16.1 بوصة بدقة 3K، وشاشة عرض رأسية بحجم 56 بوصة HUD، ولوحة قيادة دوارة بحجم 7.1 بوصة، واثنين من حوامل تمديد للمقاعد تسمح بتركيب جهازين لوحيين. وهي مجهزة برقاقة Snapdragon 8295 للسيارات بقوة حسابية ذكاء صناعي تصل إلى 30 TOPS، مما يمكن من تجربة تفاعلية نهائية مع ربط خمس شاشات مختلفة.

تجربة التفاعل في كابينة شاومي الذكية مشابهة لتلك في الأجهزة اللوحية، مما يسمح للمستخدمين بالتكيف بسرعة دون الحاجة إلى منحنى تعلم. يعمل النظام بشكل استثنائي بسلاسة، حيث يتم تشغيل نظام التشغيل للمركبة في 1.49 ثانية فقط بعد فتح الباب. بالإضافة إلى ذلك، يقدم اتصالًا سلسًا عبر الأجهزة بين الهواتف الذكية والسيارة الكهربائية. على سبيل المثال، عندما يتم جلب الهاتف إلى الكابينة، يعرض الوحدة تلقائيًا رمزًا، مما يتيح الوصول السهل إلى واجهة الهاتف بلمسة واحدة.

وخلال العرض، شارك لي جون هدف شاومي في مجال السيارات: بناء سيارة أحلام لعصر جديد في صناعة السيارات - سيارة جميلة جمالياً، ممتعة للقيادة، مريحة، ذكية، وآمنة كما يمثل التجسيد للتكنولوجيا والتجربة والجمال، تُعتبر سيارة الأحلام "الثالوث"، شاومي SU7، د كـ "سيدان كاملة الحجم عالية الأداء بتقنيات البيئة"، حيث تهدف إلى تحقيق أداء عالي، وقدرات تكنولوجيا البيئة، وتجربة شاملة لمساحة ذكية متنقلة.

تظهر شاومي SU7 كقمة للأداء بتقنية حديثة وتجارب قيادة متقدمة. بفضل محرك الطاقة الكهربائية الذاتي التطوير - هايبر إنجن، وتكنولوجيا بطارية CTB المتكاملة، وسلسلة من الابتكارات التكنولوجية الصعبة، مثل هيكل الجسم المصنوع من مجموعة الصب Xiaomi Die-Casting T9100، تحقق شاومي SU7 Max تسارعًا من صفر إلى مائة في 2.78 ثانية مذهلة، مما يضعها بثبات في "نادي السيارات الخارقة الفائقة أقل من 2 ثانية"، بينما تكون قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى مذهلة تبلغ 265 كيلومتر في الساعة.

السيارة أداء متعدد الاستخدامات بحق. بفضل خوارزمية التحكم الذكي الكاملة التي قامت شاومي بتطويرها بنفسها للشاسيه، تتمتع بقدرتين رئيسيتين: الاستشعار الذكي متعدد الأبعاد والتحكم العالمي المتزامن. يسمح ذلك بالتحكم الدينامي في الشاسيه عبر جميع السيناريوهات بسرعة الجزء من الثانية، مما يوفر تجربة تحكم مستقرة مع توفير تجربة قيادة تكاد تكون "خالية من الاهتزازات."

والأهم من ذلك، تدمج شاومي SU7 ثلاث تمكينات رئيسية في البيئة الذكية من خلال دمج التطبيقات والأجهزة ونظام CarIoT البيئي من الطرف الثالث، مما يوفر تجربة فريدة من نوعها في المساحة الذكية المتنقلة. نظام CarIoT الخاص بشاومي مفتوح تمامًا للأطراف الثالثة، ويتميز بواجهات قياسية، ومعايير بروتوكول الاتصال الشاملة، وحلول تعديل خفيفة الوزن للأجهزة الحالية.

أكد لي جون أن الهدف النهائي للمجال الذكي للسيارات الكهربائية هو دمج الابتكارات التكنولوجية والتكامل السلس لاحتياجات المستخدمين وسياراتهم، حيث يصبح القيادة أمرًا بديهيًا.

اكتمال نظام البيئة الذكية

في نهاية أكتوبر 2023 أعلنت شاومي ترقية شاملة لاستراتيجيتها الجماعية، متحولة من "الهاتف الذكي x AIoT" إلى "الإنسان x السيارة. x المنزل"، حيث تصبح السيارات جزءًا حاسمًا من تركيز شاومي الاستراتيجي وهو نظام البيئة الذكية "الإنسان x السيارة x المنزل" هو دمج شامل للسيناريوهات المتعلقة بالأفراد والسيارات والمنازل، مما يسهل التوصيل السلس للأجهزة والتنسيق في الوقت الحقيقي والتعاون في القيادة بين شركاء الصناعة. أعلن لي جون خلال هذا المؤتمر أنه مع إضافة شاومي. EV، تم الانتهاء رسميًا من نظام البيئة الذكية "الإنسان x السيارة x المنزل".

بالإضافة إلى ذلك، يحقق نظام البيئة الذكية "الإنسان x السيارة x المنزل" تمكينًا متبادلاً بين المنتجات والتقنيات والصناعات، مع الحفاظ على منصة مفتوحة؛ حيث تلتزم شاومي بمبدأ "البحث والتطوير المستمر في التقنية الأساسية، والاستثمار المستمر وعلى المدى الطويل". خلال الـ 13 عامًا الماضية، وضعت شاومي نفسها بشكل استراتيجي في 12 مجالًا تكنولوجيًا و99 قطاعًا. مستوجبة بمبدأ "التكامل الأعمق بين البرمجيات والأجهزة، والاستفادة الكاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي"، قامت شاومي بتطوير "مكدس تقني متكامل"، مما يمنح البحث والتطوير للمنتجات والتصنيع تمكينًا مستمرًا.