رئيس الوزراء يكشف تكلفة بناء مليون وحدة ضمن سكن لكل المصريين (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل مصريين" وفرت مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كل رقعة من بقاع مصر.

وأضاف خلال تسليمه أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أن أزمة الإسكان تراجعت بشكل كبير بسبب المساكن التي أنشأتها الحكومة.

400 مليار جنيه تكلفة بناء مليون وحدة

وتابع: "المليون وحدة التي أنشأتها الحكومة كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة سكن بيل للمناطق غير الأمنة".

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة العمالة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.