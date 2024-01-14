مواعيد جديدة لقطع الكهرباء بالمحافظات.. إيه الحكاية؟

لا يزال قطع الكهرباء يؤرق الكثير من المواطنين بسبب إقبال الكثير من الطلاب على الامتحانات، حيث أعلنت شركات الكهرباء في جميع المحافظات، عن مواعيد قطع الكهرباء بجميع المدن والقرى والمحافظات.

وقد بدأت الشركات فى

الإعلان عن جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة مع مراعاة ظروف الامتحانات للطلاب، حيث يتم تحديد مواعيد متوافقة مع امتحانات الترم الأول 2024، كى يبدأ التطبيق بدءًا من أمس السبت.

مواعيد قطع الكهرباء في يناير 2024

جاء جدول خطة تخفيف الأحمال الجديدة يوميًا وذلك بداية من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساءً من كل يوم، لتقرر الشركات قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة.

والتزمت شركات الكهرباء، وهي: شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء- شركة القناة لتوزيع الكهرباء- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ هذه المواعيد.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة بالمدن والمحافظات:

أعلنت شركات الكهرباء في جميع المحافظات عن مواعيد قطع الكهرباء بالمدن والمحافظات، بما يتناسب مع ظروف الامتحانات.

تنقطع الكهرباء بعد انتهاء موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال اليوم، إذ تنتهي الامتحانات من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرًا وفقًا لجدول الامتحانات.

وأصبح الجدول الجديد لتخفيف الأحمال يبدأ من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بدءًا من أمس السبت 13 يناير حتى 24 يناير الجاري 2024.

مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بعد انتهاء الامتحانات:

قالت شركات الكهرباء إنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة التي تأتي على النحو التالي:

من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساءً في عدد من المدن والمحافظات.

من الساعة 1 مساءً إلى الساعة 3 مساءً.

من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 5 مساءً.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، لتبدأ من 4 يناير الجاري تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارًا وليس ليلًا مع بدء الامتحانات.