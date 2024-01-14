طقس شتوي بارد بقري ومدن محافظة البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد، طقس شتوي بارد، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، مع رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية.

مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، بطريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين .

كانت البحيرة قدر شهدت أمطارا غزيرة ، مساء أمس حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، والتي أغرقت الشوارع والميادين، وحولتها إلي برك من المياة، بسبب إنسداد صفايات المطر وعيوب في عمليات الرصف.

ومن جانبها تواصل الأجهزة المحلية جهودها ، لسحب المياة المتراكمة في الشوارع والميادين، الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية، لضمان سيولة المرور، وسهولة عبور المواطنين.