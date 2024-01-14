الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مظاهرات لدعم فلسطين أمام البيت الأبيض (فيديو)

مظاهرات لدعم فلسطين
مظاهرات لدعم فلسطين أمام البيت الأبيض

 شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض إلى إبادة جماعية منذ 100 يوم.

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أدعية لفك كرب أهل غزة و نصرة فلسطين

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تظاهرات تجوب واشنطن دعمًا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

 تجمع المتظاهرون في ساحة الحرية القريبة من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول، ثم ساروا عبر شوارع العاصمة الأمريكية إلى البيت الأبيض.

 

أعلام فلسطين تزين الشوارع أمام البيت الأبيض:

 رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وارتدوا الكوفيات للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين مطالبين إدارة بايدن بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار.

 وحمل الناشطون ألعابًا تخليدًا لذكرى الأطفال الذين قتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية. وقامت الخدمة السرية الأمريكية بنصب سياج إضافي بطول مترين بالقرب من البيت الأبيض.

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