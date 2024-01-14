الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

منها زراعة 3.2 مليون فدان قمح.. جهود مصرية كبيرة لضمان الأمن الغذائي

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وذلك من خلال زراعة أكثر من 3.2 مليون فدان قمح، وتطوير نظم الري، وزيادة الصوب الزراعية، وتطوير سلالات الإنتاج الحيواني.

السلع الغذائية

وأشار القرش إلى أن هذه الجهود ساهمت في توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق المصرية.

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وأضاف أن مصر تملك نتائج مميزة في تصدير الفراولة للعالم، وأن الوزارة تستخدم نظم ري مطورة لزراعة الفراولة لزيادة الإنتاجية، وأن الدولة تعمل على زيادة الصوب الزراعية لتحقيق أفضل إنتاجية.

وأشار القرش إلى أن هناك جهود متميزة في قطاع الزراعة ينعكس على الأمن الغذائي، مؤكدًا أنه لا توجد أي سلعة غير متوفرة في الأسواق.

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وأكد القرش أن مصر زرعت أكثر من 3.2 مليون فدان قمح، وتعمل على زيادة المساحة المنزرعة من القمح من خلال استخدام التقاوي المعتمدة أو توجيه نصائح للمزارعين.

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