طقس بارد وغيوم على الأجواء بالإسماعيلية

يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهاراً على محافظة الإسماعيلية أما ليلا فتكون ألاجواء شديدة البرودة .

وتتصاعد حدة الغيوم على الأجواء طوال ساعات النهار مع توقعات بسقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة 60%، مع نشاط رياح على كافة الانحاء على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وتسجل درجات الحرارة العظمى ١٩° والصغرى ١١ درجات مئوية .

وانتظمت حركة المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية داخل وخارج مدينة الإسماعيلية تزامنا مع تواصل اعمال الامتحانات للفصل الدراسي الاول بمدارس الإسماعيلية والجامعات.

وتواصل اعمال الصيد بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس نشاطها دون التأثر بنشاط الرياح .

فيما تشهد قناة السويس انتظاما في حركة الملاحة الدولية ضمن قافلتي الشمال والجنوب.