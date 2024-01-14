عمرو موسي: موقف جنوب إفريقيا شجاعة لا تقارن

نشر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" وصف من خلالها موقف جنوب إفريقيا بأنه شجاعة لا تُقارن هزت الساحة الدولية.

وجاء في التغريدة: "أحيي دولة جنوب إفريقيا التي أتت بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية متهمة إياها، عن حق، بارتكاب جريمة إبادة البشر ضمن جرائم أخرى جميعها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "هذا موقف سياسي محترم يستند إلى موقف قانوني قوي، وشجاعة لا تقارن بها شجاعة هزت الساحة الدولية".

وتابع: "أدت جنوب إفريقيا خدمة كبرى للقضية الفلسطينية في ساحة دولية مليئة بالمؤامرات والتهديدات والمخاوف، ولم تأبه لمواقف دول عظمى ساندت ومكنت إسرائيل من الإمعان في ظلم الفلسطينيين وفي تجاهل حقوقهم والاستيلاء علي أرضهم وتشتيت شعبهم، تعظيم سلام لدولة جنوب إفريقيا".

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ولحين البت في القضية طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.