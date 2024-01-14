جون كيري يعلن أول إجراء بعد ترك منصبه في الإدارة الأمريكية

أعلن مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، أنه سيترك منصبه في الإدارة الأمريكية في وقت لاحق، موضحا أنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية، وفق روسيا اليوم.

وقال متحدث باسم كيري إن وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق، بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي.

وتحدث كيري وبايدن في المكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حضر كيري قمة المناخ العالمية Cop28 في دبي أواخر العام الماضي، ويريد مبعوث المناخ تعزيز عمل الرئيس بشأن المناخ من خلال دور رئيسي في الحملة الانتخابية لعام 2024.

وتم تعيين كيري مبعوثا خاصا لأزمة المناخ بعد وقت قصير من فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكان موقع "أكسيوس" أول من أورد هذا النبأ، وذكر أن كيري (80 عاما) سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء، مشيرا إلى أنه يعتزم مساعدة بايدن في حملته الانتخابية.

وأدى كيري دورا كبيرا في المساعدة في جهود الوساطة الخاصة باتفاق باريس للمناخ لعام 2015.