خبير مالي يرهن استكمال صعود البورصة بالأحداث الايجابية خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة حركتها العرضية، في ظل غياب الأخبار، والأحداث الجوهرية ذات التأثير الإيجابي في السوق.

كما تتوقع "زيدان" أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي في حدود 800 نقطة، على أن يستهدف منطقة 25800 نقطة، وذلك في حال تجاوزه منطقة 25600 نقطة، مستوى المقاومة القوي، فيما تمثل منطقة 25300 نقطة منطقة دعم، ثم منطقة 25000 نقطة.

وشهد أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسات القليلة الماضية، بسبب افتقار السوق للأخبار، والأحداث الإيجابية التي من شأنها دفع حركة المؤشرات والأسهم إلى الارتفاع.

رغم هذا التباين إلا أن عدد من الأسهم في بعض القطاعات شهدت نشاطا ملحوظا، خاصة في الأسهم التي تتسم بالمضاربات، في قطاع البتروكيماويات، وعدد من القطاعات الأخرى، منها قطاع الغزل والنسيج.

أتسمت السيولة بالنشاط الملموس، رغم تراجع قيم متوسطات التداول مقارنة بمتوسطات جلسات نهاية عام2023، وبذلك اتسم حركة التعاملات بالتحرك العرضي، بين مستوى25000 نقطة إلى 25600 نقطة.