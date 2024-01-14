بنك ناصر يكشف تفاصيل إطلاق شهادة ادخار 20% (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن بنك ناصر غرضه الرئيسي نشاط التكافل الاجتماعي بغرض تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين من خلال تنظيم كل البرامج الاجتماعية، مضيفا أن البنك له نشاطه المصرفي والاستثماري الذي يهدف إلى تحقيق التنمية للأفراد.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، إلى أن حسب توجيهات الرئيس بتطوير البنك ودعم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعتها تم ابتكار شهادة وتعتبر أعلى عائد 20% ومدتها 3 سنوات باستقرار نسبة العائد في خلال الندة التي تصدر فيها الشهادة، مضيفا أنه يصدر معها حساب جارٍ مجانا بدون مصروفات.



ميزة شهادة ادخار 20%

وأوضح أن هذه الشهادة طول مدتها يوفر الاستمرارية لكثير من الفئات المستهدفة ومنها كبار السن، ولهم ميزة على الشهادات نصف في المائة تسمى "رد الجميل"، وذلك يوفر له دخل ثابت خلال 3 سنوات، مؤكدا أن هذه الشهادة تعتبر الشهادة الفريدة في السوق المصرفية بمدة 3 سنوات بعائد 20%، لافتا إلى أن فئات الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ويتم صرف العائد شهريا.

ولفت إلى أن البنك فيه استثمار اجتماعي، مضيفا أنه حقق أرباحا العام الماضي تعتبر الأعلى عائد في تاريخه، وهذه الأرباح تستثمر في تفعيل برامج ونشاط استثماري في منتجات غير متوفرة في النشاط المصرفي، مؤكدا أنه يوجد ودائع توفير إسلامي بعائد 11%، ولدى البنك شركات استثمارات أخرى كثيرة.