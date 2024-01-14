مصرع وإصابة شخصين فى حادث سير ببنى سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث سير بمحافظة بني سويف، إثر تصادم دراجتين ناريتين، بطريق "أبويط ـ كوم أبوراضي" بمركز الواسطى، شمال المحافظة، ونقلت سيارات الإسعاف ضحايا إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق "أبويط ـ كوم أبوراضي" بدائرة مركز شرطة الواسطى، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارتي إسعاف أنتقلتا على الفور إلى موقع البلاغ، ونقلت جثة الشخص المتوفي والشخص المصاب من موقع الحادث إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "نظير عبدالرحمن نظير" 46 عامًا، مقيم مركز الواسطى، وإصابة "مصطفى رمضان زعزوع" 22 عامًا، مقيم قرية أبويط بمركز الواسطى بإشتباه نزيف بالمخ.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، وإيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطار جهات التحقيق.