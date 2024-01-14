خالد الدرندلي: أبيدجان "مقلوبة" بسبب محمد صلاح

أكد خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، أن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي يواجه استقبالا حافلا من الجماهير الإيفوارية.

وقال الدرندلي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "بطولة أمم إفريقيا لن تكون سهلة لكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق اللقب وتأكيد تسيدنا للقارة السمراء".

وأضاف: "محمد صلاح شخصية جميلة جدًا ويتمتع بحب الجميع وأبيدجان مقلوبة بسبب وجوده".

موعد مباراة مصر و موزمبيق اليوم ..

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب المصري أمام نظيره الموزمبيقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث يأتي بجانب منتخب غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويبحث المنتخب المصري عن البداية المميزة، حيث يرغب في تحقيق الفوز على نظيره الموزمبيقي، وذلك لتصدر المسابقة من أول جولة.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في السابعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

تُنقل مواجهة مصر أمام موزمبيق عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.