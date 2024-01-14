ضبط 6 أشخاص بينهم 3 مصابين في مشاجرة بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة مزارع في منتصف العقد السابع من العمر بطلق ناري بالظهر طرف أول وإصابة بائع خضار ونجله بكسر بالذراع الأيمن لكليهما وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "يوسف . ع . م . ج" 64 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالظهر من الناحية اليسري وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي و"حماده . ع . م . ع" 24 سنة بائع خضار وشقيقه "محمد . ع . م . ع" 21 سنة بائع خضار .

وطرف ثان "رمضان . ا . ز . م" 48 سنة بائع خضار مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمة بالرأس ونجله "أحمد . ر . ا . ز" 22 سنة بائع خضار مصاباً بكسر بالذراع الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي ونجل عمومتهما "محمد . ع . م . ا" 35 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني [ بندقية آلية] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .