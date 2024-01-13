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الأحد 14 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال في المستشفى وموعد خروجه لم يحدد بعد

​وزير الدفاع الأميركي​،
​وزير الدفاع الأميركي​، لويد أوستن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم السبت إن الوزير لويد أوستن، لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة، مضيفة أن موعد خروجه لم يحدد بعد.

وقال الميجر جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاجون في بيان هو على اتصال بكبار موظفيه وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم.

وزار أوستن (70 عاما) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند يوم 22 ديسمبر للخضوع لعلاج لسرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من يناير بسبب مضاعفات منها التهاب في المسالك البولية ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.

 

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