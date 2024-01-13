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السبت 13 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة طالب بالإكراه في القاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو لواقعة تعرض طالب لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل بعض الخارجين عن القانون يستقلون مركبة "توك توك" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

 ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة  فى الواقعة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض)، واعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم ببيع الهاتف المحمول لعميلهم "سئ النية" مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المُشار إليه.

وتم إتخاذ اجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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