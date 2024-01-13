ناشئو وناشئات التنس يحصدون الدرع العام لبطولة شمال افريقيا

استهل فراعنة التنس الصغار عام 2024 بتحقيق إنجاز جديد للعبة البيضاء والرياضة المصرية بالتتويج بالدرع العام لبطولة شمال افريقيا للناشئين والناشئات تحت 14 و 16 عاما والتى استضافتها مصر بملاعب نادى الامن المركزى بمشاركة كل من المغرب وتونس والجزائر.

وحصد نجوم مستقبل التنس المصرى 15 ميدالية متنوعة وهى خمس ذهبيات و ثمان فضيات وبرونزيتان.

وحصل فريق 16 عاما ناشئين بقيادة المدرب يحيى السلالى والمكون من اياد عزت وياسين وجيه وسيف سميح ومروان ايهاب على المركز الاول وبالمثل فريق الناشئات لنفس المرحلة السنية بقيادة المدربة رنا ثروت والمكون من جودى طويلة ورهف مصطفى وفرح اسعد وملك السعدنى ويتأهل الفريقان إلى كأس العالم.

وتوج اياد عزت بذهبية فردى 16 عاما وكنزى عبد العزيز ذهبية الناشئات 14 عاما والثنائى سيف سميح واياد عزت ذهبية زوجى 16 عاما.

وحقق الميدالية الفضية كل من فريق 14 ناشئين بقيادة المدرب عماد شكرى المكون من ابراهيم رامى وياسين السيد ويوسف موريد ومحمد جنيدى وفريق 14 ناشئات بقيادة المدربة علياء فخرى ويضم اللاعبات كنزى عبد العزيز وفاطيما رامى ونور الملط وكرمة باهر.

وحقق فضيات الفردى كل من كرمة باهر 14 عاما وجودى طويلة 16 عاما وياسين وجيه 16 عاما.

وفى الزوجى يوسف مريد واحمد عاطف 14 عاما و جودى طويلة وفرح اسعد 16 عاما وياسين وجيه ومروان ايهاب 16 عاما.

اما البرونزية فجاءت من نصيب كل من فاطيما رامى فردى 14 عاما ناشئات وسيف سميح فردى 16 عاما ناشئين.

وعقب انتهاء منافسات اليوم الأخير اقيمت مراسم الختام والتتويج للابطال بحضور السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى ودينامو البطولة السكرتير العام المساعد بالاتحاد مروى عبد الرحمن ومسئولى نادى الامن المركزى والحكم العام للبطولة الدولى وائل الرفاعى والمدير الفنى لاتحاد التنس ضياء نبيل.

وقدم المهندس وليد سامى التهنئة باسم مجلس إدارة الاتحاد للابطال الصاعدين مطالبا بتحقيق المزيد من الإنجازات للتنس المصرى الذى حقق خطوات إيجابية واسعة فى الفترة الأخيرة بحميع الاصعدة تحت قيادة رئيس الاتحاد الكابتن اسماعيل الشافعى.